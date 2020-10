Desde que anunciou estar à espera do primeiro filho que a princesa Eugenie tem prezado por alguma discrição no que diz respeito à vida pública - também devido à atual situação pandémica e às medidas de segurança que o governo britânico aconselha aos cidadãos. Contudo, alegrou os fãs ao fazer uma breve aparição na passada semana.

A filha do príncipe André e Julia de Boinville, com quem fundou a Anti Slavery Collective, visitaram um dos esconderijos do Exército de Salvação e registaram a ação nas redes sociais.

Para a ocasião, Eugenie apostou num vestido midi, com padrão floral - o modelo Romilly da marca Claudie Pierlot.

Leia Também: Estilista mostra foto nunca antes vista do vestido de noiva de Eugenie