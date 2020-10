Já se passaram dois anos desde que a princesa Eugenie e Jack Brooksbank trocaram as alianças. Um casamento único, digno de um conto de fadas e que esteve em destaque no Instagram de Zac Posen, que foi o autor de um dos vestidos da noiva.

O estilista esteve por trás do lindo vestido de seda, cor-de-rosa, que a neta da rainha Isabel II usou na receção de casamento, no Royal Lodge. Por isso, decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia nunca antes vista do referido vestido.

Na legenda da partilha, Zac desejou as maiores felicidades a Eugenie e Jack neste segundo aniversário de casamento.

"Foi tão especial criar este vestido para este momento maravilhoso da sua vida, estar a seu lado e ao lado da sua família neste magnífico dia mágico, que vou lembrar para sempre", escreveu, não deixando ainda de destacar a gravidez de Eugenie.

Recorde-se que foi no passado mês de setembro que chegou a notícia sobre a gravidez da neta da rainha Isabel II.

