A princesa Eugenie usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores um vídeo onde são mostradas fotografias nunca antes vistas. Nas imagens, a princesa aparece ao lado do marido, Jack Brooksbank, com quem deu o nó há dois anos.

Foi precisamente a data que motivou esta partilha, conforme se poderá verificar pela legenda da publicação: "Foram os melhores dois anos de casamento contigo e os melhores 10 no total... memórias felizes sempre, meu querido Jack".

Importa notar que o casal está à espera do nascimento do primeiro filho em comum.

Veja o vídeo de seguida.

Leia Também: Princesa Eugenie casou-se há dois anos. Recorde o vestido de noiva