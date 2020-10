Completam-se esta segunda-feira dois anos desde que a princesa Eugenie subiu ao altar com Jack Brooksbank. A 12 de outubro de 2018, a filha mais nova do príncipe André foi protagonista de uma história de encantar que chegou ao 'sim' no Castelo de Windsor.

Claro que, num conto de fadas da vida real, também o vestido de noiva esteve no centro das atenções e o de Eugenie não foi exceção.

A princesa brilhou com uma criação de Peter Pilotto e Christopher De Vos, que se destacava pelas mangas compridas, decote em V no peito e nas costas, e pelo facto de não ter véu. Ainda se recorda? Reveja as fotografias do grande dia na galeria.

Vale referir que no passado dia 25 de setembro, Eugenie e Jack Brooksbank anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

Leia Também: Princesa Eugenie fotografada pela 1.ª vez desde o anúncio da gravidez