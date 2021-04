A semana começou com uma novidade especial para os seguidores de Maria Pitta Paixão. Esta segunda-feira, a filha de Bibá Pitta colocou fim ao suspense e desvendou o sexo do seu terceiro bebé.

A figura pública aguarda a chegada de uma menina, que vem juntar-se a Duarte, de cinco anos, e António, que completa o primeiro aniversário em maio.

Como já tinha revelado anteriormente, o seu sonho, caso fosse mãe de uma menina, era que a filha tivesse o nome de Piedade em homenagem à sua avó. Ao dar a notícia aos seguidores, Maria Pitta Paixão dedicou sentidas palavras à falecida avó e frisou que este é um sonho tornado realidade.

"Querida avó Nani, hoje escrevo-te para o céu [...] Foste e és um exemplo de vida, de coragem e de mulher. Não sei se chegaste a saber, mas sempre quis duas coisas se algum dia tivesse uma filha: em primeiro lugar, que tivesse o teu nome e, em segundo, que o Tomás fosse o padrinho dela. Isto deve ter a tua mão, porque nunca pensei que algum dia fosse ter uma filha. Mas a verdade é que ela está a caminho. Vais ter uma bisneta com o teu nome e, com a veia apurada de bom feitio que o nosso lado feminino tem, não tenho dúvidas que ela fará jus ao teu nome e terá sempre um bocadinho de ti. Espero que recebas isto com todo o amor e orgulho. Temos todos saudades tuas", escreveu numa publicação realizada na sua página de Instagram.

Leia Também: Maria Pitta revela nomes escolhidos para o terceiro filho