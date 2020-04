Katy Perry está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Orlando Bloom. A cantora teve a oportunidade de falar sobre esta fase da sua vida durante uma conversa com o produtor Benny Blanco. Questionado acerca dos desejos que tem sentido, a artista deu uma resposta mais peculiar:

"Neste momento tenho muitos desejos, mas há muitas coisas a considerar porque não posso só ter um desejo e sair para ir comprá-lo", disse, revelando depois que tem um verdadeiro stock de pickles em casa.

"Esse é o teu principal desejo? Pickles?", perguntou, surpreso, o produtor.

"Não, o meu número um são torradas com abacate e molho de tabasco. Na verdade, nunca gostei muito de comidas apimentadas, mas agora elas agradam muito ao meu paladar", sublinhou.

Leia Também: Relação de Orlando Bloom e Katy Perry a passar por dificuldades