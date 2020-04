Katy Perry e Orlando são um dos casais do momento. Para além de já estarem de casamento marcado -que entretanto teve de ser adiado por causa da pandemia -, os artistas esperam a chegada do seu primeiro filho em comum, uma vez que a cantora está grávida.

Contudo, segundo as mais recentes informações da imprensa internacional, nem tudo tem sido um 'mar de rosas'.

Conforme nota a revista Us Weekly, o relacionamento "tem mudado bastante desde que Katy engravidou".

"O Orlando e ela têm tido alguns altos e baixos", afirmou uma fonte à publicação. "A Katy está a lidar com os nervos por ser mãe pela primeira vez, e o Orlando está stressado por ter um bebé nesta altura", acrescentou.

No entanto, apesar dos problemas, o casal não poderia estar mais entusiasmado com a chegada do bebé, algo que deverá acontecer muito em breve. Ou seja, esta será apenas mais uma fase delicada que os dois irão ultrapassar.

