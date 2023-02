Sandrina Pratas recorreu à rede social Instagram para atualizar os seguidores do Instagram sobre o seu estado de saúde. Grávida do primeiro filho e doente, com o que aparenta ser um gripe, a antiga concorrente do 'Big Brother' admite estar a viver uma fase delicada.

"Hoje estamos muito pior. Não dormi nada, nem deixei dormir o Lucas", começou por contar, referindo-se ao namorado e pai do bebé.

"Acho que nunca passei uma noite tão má", disse ainda.

Sabe-se que Sandrina Pratas está grávida do primeiro filho, mas o sexo e nome do bebé permanecem por revelar.



© Reprodução Instagram/ Sandrina Pratas

