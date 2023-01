Sandrina Pratas tranquilizou os seguidores da sua página de Instagram através de uma mensagem na qual descreve o susto de saúde por que passou recentemente.

A ex-concorrente do 'Big Brother' recorreu às urgências hospitalares depois de sentir fortes dores, conforme descreveu.

"Ontem fui para o hospital de noite e algumas pessoas estão a mandar-me mensagens, [a dizer] que me encontraram no hospital", começa por referir.

"Obrigada pelo carinho. Está tudo bem, tive uma infeção urinária, já estava grave. Mas eu não sabia que tinha, só tive sintomas ontem, foram umas dores horríveis, pensei que ia perder o bebé. Mas está tudo bem", completa.

Mensagem deixada por Sandrina Pratas nas stories da sua conta de Instagram© Instagram - Sandrina Pratas

Recorde-se que Sandrina espera a chegada do primeiro filho, fruto do atual relacionamento com o namorado Lucas Santos.

