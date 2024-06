Com vontade de perder peso, Sandrina Pratas recorreu às stories da sua página de Instagram para pedir ajuda aos seguidores.

A ex-concorrente do 'Big Brother' revelou o peso atual e mostrou-se preocupada com o facto de não estar a conseguir emagrecer.

"Por favor, preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer. Estou a engordar tanto. Já estou com 75 quilos. Alguém me pode ajudar?", disse.

© Instagram

De recordar que Sandrina Pratas foi mãe pela primeira vez no ano passado, fruto da relação com Lucas Santos, com quem vai casar-se em breve.

Leia Também: "Quem mal fiz eu?". Sandrina Pratas indignada com comentários ofensivos