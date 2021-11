'Para Sempre' é a mais recente aposta da TVI na ficção. Aquela que, segundo a estação, é a "novela que se podia ver no cinema" estreou no serão desta segunda-feira, dia 8. A antestreia aconteceu nessa mesma manhã e Cristina Ferreira não faltou ao evento.

Em conversa com os jornalistas, a diretora de entretenimento e ficção do canal confessou que "as expectativas estão muito elevadas" uma vez que "as gravações já terminaram e por isso existe uma perspetiva total do projeto".

"Acho que se vai notar a diferença em relação às últimas coisas que temos feito na TVI, há um salto qualitativo muito grande. Há um olhar diferente em relação à ficção portuguesa muito dado também pelo diretor de projeto, Francisco, que é também o realizador. Não é inocente estarmos a estrear no cinema", continuou.

Segura da qualidade da nova trama, Cristina Ferreira explicou que a antestreia aconteceu numa das salas do Cinema NOS do centro comercial Colombo, em Lisboa, precisamente por acreditar que esta novela tem a "grandiosidade" a que o público está habituado na grande tela. "Uma iniciativa alargada ao país. À mesma hora em que nós estamos a ver, alguns portugueses têm o privilégio de assistir pela primeira vez a uma novela num ecrã de cinema", acrescentou.



© TVI

Cristina Ferreira lembrou ainda que o projeto começou a ser gravado em "condições muito especiais", quando vigoravam medidas de segurança rigorosas, e que conta com um elenco de luxo. "É o elenco extraordinário, o próprio regresso do Diogo [Morgado] e da Inês [Castel-Branco] à estação... Todo o núcleo envolvente vai permitir ao espectador perceber que há um grande investimento nesta novela".

Sobre o facto de Tony Carreira ser a voz do tema principal, a apresentadora deixou um elogio público ao músico. "É especial. Ele próprio adaptou toda a canção e a estrutura à novela. 'Para Sempre’ é um título que, de alguma forma, podia ir ao encontro da sua vida pessoal e ele tentou fazer esse desvio para o adaptar à própria novela e isso foi muito bonito de perceber".

"As nossas expectativas são que os portugueses percebam a médio prazo o caminho que se está a fazer. Estou aqui há um ano, só agora é que há uma novela que, mesmo assim [não é inteiramente escolhida por si]... Acho que as pessoas vão perceber o que é que nós queremos para o futuro", rematou.

Questionada sobre o lançamento de uma novela no horário das 19 horas, Cristina Ferreira não confirmou, mas adiantou que haverá novidades em janeiro.

