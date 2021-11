Tony Carreira esteve esta segunda-feira, 8 de novembro, no programa 'Dois às 10', onde estreou uma música, nomeadamente o tema do genérico da nova novela da TVI, 'Para Sempre'.

À conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, o músico - que lançou um novo álbum intitulado 'Recomeçar' - falou da importância da carreira e do público na sua vida.

"Este disco era para estar no mercado no Natal que passou, acabou por não estar pelos motivos que todos nós sabemos, desliguei completamente desse álbum, acabou por nunca sair", notou, referindo que apenas aproveitou duas ou três músicas desse trabalho.

"Entretanto, comecei a compor e a criar com calma, refugiado no meu estúdio, e foi aí que notei algum descanso", confessa.

Tony sublinha que este é o primeiro álbum onde não tem uma fotografia na capa. "As canções, muitas delas, são em homenagem à minha filha", sublinha, referindo-se a Sara.

Entretanto faz um desabafo: "Estou a focar-me no trabalho, a trabalhar o mais que posso, que aguente. O próximo ano será, certamente, um daqueles com mais concertos destes anos todos. Tenho que estar ocupado e o sítio onde me sinto realmente melhor é sem dúvida em palco".

O músico demonstra igualmente a sua enorme gratidão para com o público, que tem sido um apoio fundamental nesta fase. "Quase que sinto que eles que sentem que eu preciso daquilo. Tenho um público extraordinário", garante.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial)

Leia Também: Tony Carreira surpreende ao cantar com crianças que estiveram no IPO