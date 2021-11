Tony Carreira voltou a subir ao palco na noite de sábado, 6 de novembro, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Um concerto especial onde o artista surpreendeu tudo e todos ao cantar com crianças que já estiveram hospitalizadas no IPO (Instituto Português de Oncologia).

"Porque há sempre uma esperança... Estas crianças que já passaram pelo IPO do Porto, hoje vieram cantar comigo. Obrigado resistentes", escreveu na legenda do vídeo que foi partilhado na sua página de Instagram.

Após a publicação, foram muitos os que elogiaram o gesto do artista. "Tu e esse teu coração gigante, Tony", disse uma fã. "Grande ser humano", pode também ler-se entre os muitos comentários.

