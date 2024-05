Rui Maria Pêgo entrevistou Manuel Luís Goucha para o podcast 'Debaixo da Língua', da Rádio Comercial, e perguntou ao apresentador qual é, depois de uma carreira de tantos sucessos, a ambição profissional que ele ainda procura concretizar.

Goucha respondeu então que em televisão "gostaria muito de cimentar a ideia de conversar - com tempo - com figuras da política".

"Gostava muito de conversar durante uma hora com os grandes protagonistas da política. Essa é, talvez, a minha maior ambição em termos profissionais, sem ter medo de colocar as perguntas que eu entenda que deva colocar. Claro que não é uma coisa nova, porque eu também entrevisto políticos no âmbito daquilo que faço diariamente no programa da tarde", acrescentou então Goucha.

O apresentador recordou ainda que está a escrever um livro, cujo lançamento pretende que aconteça em breve. "Tenho outras ambições que não têm a ver propriamente com a televisão e que têm a ver com um livro que estou a escrever, de histórias da televisão que depois se entrecruzam com histórias da minha vida. Também [queria] explorar a vertente agrícola da minha empresa", disse.

Ainda sobre o livro, Goucha explica que não é apenas um livro de memórias. "É um livro de histórias de televisão marcantes, de entre milhares e milhares de histórias que eu tenho. Há factos meus pessoais, da minha história de vida que podem depois cruzar as histórias de televisão que eu fui vivenciando ao longo dos anos", concluiu.

Pode ouvir a entrevista aqui.

