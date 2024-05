Manuel Luís Goucha é o mais recente convidado do programa 'Debaixo da Língua', conduzido por Rui Maria Pêgo na Rádio Comercial. A entrevista começou logo com a questão "quando ouves que és o melhor apresentador da televisão portuguesa, o que sentes?", à qual Goucha respondeu de forma inesperada.

"Rio-me, não me quero sentir o melhor apresentador da televisão portuguesa porque não o sou nem quero ser. No dia em que achar que sou o melhor apresentador da televisão portuguesa não tenho mais margem de progressão. Isso é limitativo, então vou-me embora e acabou, não preciso de fazer mais nada", justificou Goucha, com Rui Maria Pêgo a compreender a resposta.

O comunicador admitiu que acreditar estar "no primeiro patamar da apresentação de televisão", embora isso não tenha "importância nenhuma". "A tua mãe [Júlia Pinheiro] também está nesse patamar e há uma boa meia dúzia de apresentadores em todos os canais que também estão nesse patamar de excelência", completou a estrela da TVI.

Pode ouvir a entrevista aqui.

