Embora procure ignorar os comentários maldosos que recebe nas redes sociais não lhes dando qualquer resposta, Manuel Luís Goucha abriu uma exceção na gala do passado domingo, dia 7 de agosto, de uma 'Uma Canção Para Ti'.

"Tive um comentário muito engraçado e estive quase, quase [a responder]... Mas eu castiguei-me porque eu agora não dou confiança. Eu sou como a rainha Isabel, não se responde", começou por explicar, sempre em tom de brincadeira.

"'Que ridículo, que feira de vaidades, a desfilarem fatos novos e vestidos todas as noites, que disparate! Ponham os olhos no Paul Simon e no Bob Dylan que foram ganhar o [prémio] Nobel de jeans'", citou Goucha, que logo a seguir respondeu à letra.

"Nós temos lá culpa que eles não se saibam vestir", disse o apresentador, que assim 'arrancou' várias gargalhadas do público e da colega Maria Cerqueira Gomes.

