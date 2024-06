Manuel Luís Goucha tem aproveitado as suas férias, que já se encontram na reta final, para desfrutar das maravilhas do seu monte alentejano, em Monforte.

Na tarde deste sábado, 22 de junho, o apresentador da TVI destacou na sua página de Instagram um momento de grande beleza que teve lugar na sua propriedade.

"Não me canso de ver o regresso da passarada a cada pôr do sol. São às centenas numa única oliveira agora imagine os milhares que aqui se acoitam. Não tarda acaba o chilreio para só recomeçar ao romper da aurora", descreve no vídeo que poderá ver na galeria.

Também na sua página de Instagram, o comunicador fez uma homenagem à pintora Beatrice Bulteau, que morreu na passada sexta-feira.