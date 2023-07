Manuel Luís Goucha não marcou presença na Festa de Verão da TVI. A ausência do apresentador é justificada pelo canal como sendo algo "habitual", já que também não esteve nas edições anteriores do evento, mas o que não se esperava era que tivesse decidido nessa mesma noite jantar com amigos famosos e mostrar tudo nas redes sociais.

O marido de Goucha, Rui Oliveira, usou as redes sociais para através de um vídeo em direto mostrar que ao mesmo tempo que decorria a festa da TVI no SUD Lisboa, a apenas sete quilómetros, igualmente junto ao rio, o casal jantava com amigos no restaurante ANFÍBIO.

© Reprodução

Ao lado de Goucha na mesa surgiam Vasco Palmeirim, a esposa, Joana Marques e o marido, Daniel Leitão.

"Estamos aqui numa grande festa à beira rio", atirou Rui Oliveira logo no início do vídeo, que já não se encontra disponível nas redes sociais.

"Enganei-me na festa", ironizou Goucha, brincando com o facto de não estar no evento organizado pelo canal que representa.



© Reprodução