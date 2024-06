Manuel Luís Goucha está fora da TVI nestas próximas duas semanas e as férias começaram com uma ida à Disneyland Paris. No entanto, o apresentador não foi sozinho com o marido, Rui Oliveira.

A família de Joana Marques e de Vasco Palmeirim juntou-se a Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira e já há imagens destes dias de descanso.

Durante um jantar com os casais reunidos, captaram uma fotografia que foi depois partilhada no Instagram.

"O Mickey e seis patetas", disse Joana Marques ao mostrar o encontro.

"Jantar com o Mickey", escreveu Goucha na legenda da sua publicação.

Mas antes, o apresentador da TVI já se tinha mostrado no parque de diversões à espera dos amigos enquanto o marido, Rui Oliveira, ficou a dormir no quarto de hotel.