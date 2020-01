Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes protagonizaram um momento insólito durante a emissão desta terça-feira, dia 21 de janeiro, do programa 'Você na TV'.

O longo e largo vestido vermelho da apresentadora foi a ponte para a boa disposição dos apresentadores, que arrancaram muitas gargalhadas dos presentes no estúdio.

"Eu não sei se isto em televisão fica bem porque isto é muito pano", começou por dizer Maria, referindo-se ao seu vestido. "Aliás, se alguma coisa correr mal tu podes esconder-te aqui em baixo", acrescentou.

Entretanto, Goucha insistiu que iria meter-se debaixo do vestido de Maria, até que a apresentadora diz ao colega: "Não vais. Eu tenho umas cuecas transparentes".

Na brincadeira, Maria acabou por se colocar atrás de Goucha, colocando parte do vestido em cima do colega enquanto este estava de joelhos no chão. Depois de várias gargalhadas, Goucha começa a cantar: "Quero cheirar teu bacalhau, Maria".

