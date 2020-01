Foi com uma fotografia de infância que foi partilhada na página do Facebook de Manuel Luís Goucha a conversa com Fernando Alvim. Uma imagem que levou muitos fãs a acharem que a criança na fotografia era Maria Cerqueira Gomes.

"Tão fofinha!!! Continua linda, a Maria Cerqueira", escreveu um internauta. "A Maria Cerqueira, de certeza", acrescentou outro. "A Maria! O mesmo sorriso", lê-se ainda entre os muitos comentários que mencionam a apresentadora.

Após as reações dos fãs que a compararam a Fernando Alvim, Maria disse no programa, na brincadeira: "Eu e o Fernando Alvim fomos separados à nascença".

