Rui Maria Pêgo está de parabéns e foram várias as figuras públicas que publicamente expressaram o seu carinho pelo radialista. Depois da mãe, Júlia Pinheiro, e da amiga Inês Castel-Branco, foi a vez de Maria Cerqueira Gomes.

"Dou-me a muito poucos e só aos que me acrescentam. Este ser adorável acrescenta-me since day 1. Parabéns Rui! Que tenhas sempre essa capacidade de ouvir, cativar e modificar a vida de quem está perto de ti. Vejo o mundo com outros olhos desde que te conheci. Acrescentei as tuas lentes à minha realidade. Obrigada", escreveu a apresentadora na legenda de uma fotografia de ambos.

