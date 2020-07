"Sou um bocadinho homofóbico", esta foi a frase que mais deu que falar na gala de estreia do programa 'Big Brother'. Pedro Alves usou estas palavras ainda na fase de castings do programa e foi confrontado com as mesmas logo após a sua entrada.

Pedro explicou que as suas declarações estavam relacionadas com o facto de ter sido assediado e que se tratou apenas de uma escolha errada de palavras. Ainda assim, esta foi uma afirmação que não deixou de dar que falar.

Agora, depois de ter sido expulso do reality show, Pedro foi confrontado por Manuel Luís Goucha sobre as suas declarações acerca da homossexualidade.

"Acho que está mais do que provado que eu não sou nada homofóbico", respondeu o concorrente quando questionado na manhã desta segunda-feira no programa 'Você Na TV'.

Pedro diz ter ficado com "o rótulo de uma pessoa que não é".

Ainda no decorrer do programa, Goucha quis esclarecer uma outra polémica. "Como é que um jovem tem um pensamento tão velho?", questionou o apresentador referindo-se ao facto de este ter recusado dançar com Iury pelo facto de os namorados de ambos já terem abandonado o 'Big Brother'.

"Não me senti à vontade e não tenho vergonha nenhuma disso", respondeu Pedro, explicando que teve medo de ser mal interpretado.

