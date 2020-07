A TVI soma e segue no que diz respeito à recuperação da liderança nas audiências televisivas nas noites de domingo à noite. Tal como a estação informou em comunicado enviado às redações, o 'Big Brother' conseguiu liderança absoluta e deixou a SIC para trás

"Ontem o 'BB' liderou do princípio ao fim da sua emissão, com uma audiência média de 1 milhão e 113 mil espectadores e uma quota de 27,2%, vantagem de 42,5% em relação à SIC no mesmo horário", anuncia a estação de Queluz de Baixo.

"No principal target comercial ABCD 15/54 o BB conseguiu que a distância ainda fosse maior, tendo obtido quase o dobro de quota neste alvo. A TVI fechou com uma quota de 27,1% contra 14% do seu concorrente direto", pode ainda ler-se na referida nota.

Recorde-se que a SIC, que a TVI assume como o seu concorrente direto, transmitiu à mesma hora o programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor'.

