Jéssica Nogueira esteve esta segunda-feira no programa 'Você na TV', da TVI. A ex-concorrente do programa 'Big Brother' acompanhou o namorado, Pedro Alves, que este domingo foi expulso do reality show da TVI.

Em conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha, Jéssica voltou a falar sobre os problemas que enfrentou ao abandonar a casa mais vigiada do país.

"Na primeira semana foi muito difícil", confessa, ao recordar que foi vítima de críticas, insultos e até de difamação.

"Fui acusada sem provas, sem nada. Não foi fácil... parecia que me estavam a roubar a identidade", explica, lamentando que também a família e os amigos tenham sofrido com toda a situação.

Depois de ter usado as suas redes sociais para esclarecer as polémicas e rumores, nomeadamente aqueles que davam conta de que teria trabalhado como acompanhante de luxo, Jéssica diz ter passado a receber menos críticas. Porém, as consequências negativas que o fim do programa teve na sua vida estão longe de terem sido ultrapassadas: "Não consigo ir dormir sozinha", conta.

"Estou a ser seguida por uma psicóloga", continua a ex-'Big Brother'.

Quando à sua relação com a mãe, que ficou tremida depois de esta ter revelado dentro do programa que a progenitora foi toxicodependente durante vários anos, Jéssica diz que as duas ainda não fizeram as pazes mas mantém a esperança de que "tudo se vai resolver".

