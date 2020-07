Ana Arrebentinha não conseguiu ficar indiferente à notícia que este fim de semana emocionou a casa do 'Big Brother', a morte do pai da concorrente Ana Catharina. Sensibilizada com a dor que a participante do reality show da TVI está a viver, a comentadora e comediante decidiu usar as suas redes sociais para num texto emotivo lembrar a dor que também ela sente desde que passou pela mesma perda.

"Eu sei o que dói... Hoje vou despir a minha capa de comentadora, comediante e atriz... Hoje vou falar sobre perder um PAI. Falo hoje porque uma das concorrentes do 'Big Brother' perdeu o seu pai, sinto cada lágrima, cada olhar vazio e perdido, cada suspiro... porque eu sei, eu senti e sinto ainda todos os dias", começa por escrever Arrebentinha, uma das comentadoras da 'Edição Extra do Big Brother'.

"Sinto que foi parte de mim com ele, sinto-me por vezes revoltada, outras de consciência tranquila, outras olho para o céu e pergunto, porquê? Outras olho para o céu e digo 'obrigada pelo pai que foste e ainda és'", continuou.

"Ninguém está preparado ou preparada para perder o seu pai ou mãe, ninguém nos ensinou a lidar com a morte, ninguém nos disse que um dia íamos ficar sozinhos ou sozinhas, ninguém nos disse que um dia não temos aquele beijinho ao adormecer. Não quero que comentem, quero sim que ligues ao teu pai, mãe, irmão, tia ou tia ... quero que ligues ou que dês um beijinho ou um abraço porque amanhã... amanhã pode amanhecer sem eles ou elas", pode ainda ler-se na publicação, que emocionou amigos e seguidores de Ana Arrebentinha.

