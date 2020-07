Ana Catharina está de luto com a morte do pai, que perdeu a vida num acidente no Brasil, onde vivia. A brasileira recebeu este sábado, dia 25, a dura notícia e contou com o apoio incondicional dos outros concorrentes do 'Big Brother'.

Foi Diogo, visivelmente emocionado, quem comunicou a notícia ao restante grupo. "O pai da Ana teve um acidente, foi para o hospital e infelizmente faleceu. Ela precisa de estar sozinha", afirmou.

A casa ficou em choque e Noélia acabou por recordar a morte do progenitor, que aconteceu pouco tempo antes de entrar no reality show.

Inconsolável, Ana Catharina isolou-se e recebeu o carinho de Diogo, de quem tem estado mais próxima nas últimas semanas.

Ainda não é conhecido se a concorrente pretende abandonar o jogo, cuja final está marcada para a próxima semana, no dia 2 de agosto.

