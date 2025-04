Após a morte do Papa Francisco, anunciada esta segunda-feira, 21 de abril, a TVI preparou uma emissão especial dedicada ao sumo pontífice.

Tal como anunciou Manuel Luís Goucha através das redes sociais, o programa 'Goucha' será hoje especial.

"Hoje recordamos Francisco, o Papa que veio do fim do Mundo, no programa 'Goucha'. Conversarei com Helena Lobato, batizada pelo Papa em abril de 2015 na sequência de uma longa carta que lhe foi endereçada pela própria, escrita com lágrimas", notou o apresentador.

'Goucha', recorde-se, vai para o ar às 17h00.