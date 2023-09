A nova edição do 'Big Brother' estreia no dia 10 deste mês e enquanto a data não chega, eis que os fãs do reality show poderão viver uma experiência única. A mesma foi divulgada hoje, 1 de setembro, pela TVI.

"A experiência do Big Brother chega às ruas de Lisboa!", informa-se.

"Junto ao Fórum Picoas temos um Abrigo Vigiado que lhe vai permitir ter a experiência do que se passa dentro da casa! Já no Campo Pequeno temos o Abrigo Selfie cujo objetivo é dar oportunidade às pessoas de entrar no Confessionário", lê-se ainda.

A experiência está disponível entre as 6h e as 23 horas.

