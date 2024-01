Gordon Ramsey e a mulher, Tana, parecem estar felizes com a família numerosa que têm. O casal deu as boas-vindas ao sexto filho, Jesse James, no final de novembro do ano passado.

O chef, de 57 anos, disse que ter seis filhos com a mulher era "um sonho", em declarações dadas numa nova entrevista.

"Esse era o sonho", disse o apresentador do 'Hell's Kitchen' ao Entertainment Tonight, quando questionado sobre se esse número de crianças era um objetivo.

Além de Jesse James, Ramsay e a mulher são ainda pais de Megan, de 25 anos, dos gémeos Jack e Holly, de 24, de Matilda 'Tilly', de 22, e de Oscar, de quatro anos.