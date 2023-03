Com o coração apertado e cheio de saudades do amigo, Gonçalo Diniz recorreu à sua página de Instagram para recordar João Ricardo.

Foi em novembro de 2017 que João Ricardo partiu, continuando a ser várias vezes recordado por Gonçalo Diniz, que voltou a lembrar-se do amigo no Dia Mundial do Teatro, esta segunda-feira, 27 de março.

"Joãozinho? Estás aí? Olha, hoje é o Dia Mundial do Teatro! Anda lá e diz aí uma das tuas 500000000000000000 mil palhaçadas que sempre tens na manga", escreveu junto de uma fotografia de ambos em palco.

"Viva o teatro. Viva o companheirismo Viva a memória... para lembrar de todos que abraçaram esta arte como sua vida. Uma salva de palmas a todas as pessoas que já partiram e fizeram com que o teatro não morresse", acrescentou, prestando assim uma homenagem aos que já partiram.

