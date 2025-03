Gonçalo Diniz foi ao baú das recordações e encontrou uns verdadeiros 'tesourinhos'.

Com o mote do carnaval, o ator partilhou várias fotos suas onde aparece com looks sempre diferentes. Seja careca, com o cabelo mais comprido, com barba e até sem barba.

"Houve uma época da minha vida que brincava muito ao carnaval e a mascarar-me de vários personagens que gostaria de ser e que de certa forma me inspiraram. Depois chegou uma hora em que comecei a fazer desse 'carnaval' a minha profissão e desde aí sem motivo nenhum comecei a usar a semana de carnaval para ir de férias e SER eu de verdade, sem máscaras".

"Mas a vida dá voltas e entras na outra fase que é ser pai! Pois é, aí muda tudo outra vez e através do entusiasmo emocionado dos filhos a querer viver tudo isso faz com que voltemos à infância. Ou seja, a vida dá voltas, mas volta sempre ao mesmo lugar... A ALEGRIA. Viva o Carnaval. Viva a VIDA", escreveu o ator na legenda da partilha.