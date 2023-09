Dia de festa para Gloria Gaynor. A cantora comemora esta quinta-feira, dia 7 de setembro, o seu 80.º aniversário, tendo recebido muitas mensagens de fãs a darem-lhe os parabéns.

Esta tarde, a artista norte-americana usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia sua, onde aparece muito sorridente, agradecendo todas as mensagens que recebeu.

"Muito obrigada por todas as mensagens e comentários maravilhosos que me mandaram hoje, no meu aniversário de 80 anos! Vocês são todos tão queridos e incríveis!!! Adoro-vos muito!", escreveu a cantora.

Dona de uma extensa carreira, a cantora fez sucesso com diversos temas, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, entre os quais se encontram 'Never can Say Goodbye', 'Let Me Know', 'I Am What I Am', e claro, o icónico 'I Will Survive', que pode ouvir clicando no vídeo abaixo.

Siga o link

Leia Também: Miley Cyrus revela momento em que soube que casamento tinha terminado