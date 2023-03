Gisele Bündchen é a protagonista da capa da edição de abril da Vanity Fair e falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Tom Brady. Separada, a modelo continua a torcer pelo 'ex'.

Na altura em que seguiram caminhos diferentes, houve vários rumores de que a razão se prendia ao facto de Tom ter decidido continuar a carreira no mundo do futebol americano - carreira essa que entretanto chegou ao fim. Gisele nega as especulações e garante: "Torci por ele e continuarei para sempre".

"Se há pessoa que quero que seja feliz, é ele. Quero que ele conquiste e alcance [os seus desejos]. Quero que todos os seus sonhos se tornem realidade. É isso o que quero, de facto, do fundo do meu coração", frisou.

De recordar que o agora ex-casal finalizou o divórcio em outubro do ano passado, pouco tempo depois de anunciarem publicamente a separação.

Estiveram casados durante 13 anos e têm em comum os filhos Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de dez. Tom é também pai de Jack, de 15 anos, fruto da relação anterior com Bridget Moynahan.

Gisele Bündchen explicou ainda que ambos "queriam coisas diferentes" em comparação ao momento em que se conheceram aos 20 anos.

"Quando eu tinha 26 anos e ele 29, conhecemo-nos, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que queríamos apenas coisas diferentes", explicou.

No entanto, destaca, isso "não significa que não ame a pessoa". "Quando amas alguém, não o colocas numa prisão e dizes: 'Tens de viver esta vida'. Dás liberdade para ser quem é, e se quiseres voar na mesma direção, isso é incrível", acrescentou.

A modelo insistiu ainda que não estão "um contra o outro". "Olho para trás e não me arrependo. Amo cada momento", afirmou.

