Tom Brady tem sentido alguma 'culpa' pelo seu comportamento enquanto pai, mas a ex-estrela da NFL não tem medo de o admitir.

Brady revelou que nem sempre fez o melhor trabalho ao criar o seu primeiro filho Jack, de 17 anos - fruto da sua relação com Bridget Moynahan - bem como na educação do filho Benjamin, de 14 anos, e a filha Vivian, de 11, que ele teve com a ex-mulher Gisele Bündchen.

"Ser pai é, provavelmente, o trabalho mais difícil que todos nós temos", admitiu Tom durante o Fortune Global Forum, em Nova Iorque, que decorreu no dia 12 de novembro. "Nós erramos muito e eu errei muito como pai".

O jogador de 47 anos acrescentou que não queria parecer "um especialista em paternidade" mas, quando se trata dos filhos, faz de tudo para tentar "ser confiável e consistente com eles". Para si, isso significa apoiar qualquer escolha que façam na vida.

De acordo com Brady, o seu estilo parental remonta à forma como os seus próprios pais, Galynn e Thomas Brady, agiram com ele enquanto crescia, o que ele considera ter sido uma "bênção".

