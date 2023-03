Gisele Bündchen deu nas vistas numa recente campanha publicitária que fez para a Arezzo. A 'dançar no varão', foi desta forma que a modelo posou para a sessão que fez para promover a marca.

Nas imagens que foram publicadas esta quinta-feira no Instagram, Gisele Bündchen destaca-se com o seu lado mais sexy e sensual, tendo surgido com um conjunto ousado preto, composto por um body e botas de cano alto.

No mesmo cenário mas com looks diferentes, é assim que a modelo aparece noutras imagens que foram também destacadas na rede social. Veja tudo nas publicações abaixo: