Gigi Hadid confessou em declarações à revista Vogue que sofre de síndrome do impostor. A modelo falou sobre o tema a propósito do lançamento da sua nova marca de caxemira, Guest in Residence.

"Tenho síndrome do impostor o tempo todo", confessou Gigi Hadid, de 27 anos, explicando sentir-se bastante ansiosa com os resultados do novo projeto.

A síndrome do impostor "não é uma doença", explica a clínica CUF. Trata-se na verdade de "um padrão de pensamento que nos pode levar a duvidar de nós próprios e a achar que é apenas uma questão de tempo até que os outros descubram que somos uma fraude".

Gigi Hadid contou ter ganhado coragem para arriscar no lançamento da sua marca depois do nascimento da sua filha, Kai, de dois anos, por achar que um emprego mais estável poderia dar-lhe mais tempo com a sua menina.

"Não podes ser modelo para sempre", referiu. "Eu já tinha pensado em caxemira antes, mas acho que [a gravidez] me fez pensar em como me sentiria mais confortável se tivesse um emprego num escritório. Posso levar a minha filha comigo", completou.

