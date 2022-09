Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid estão juntos em Itália, como contou uma fonte ao Entertainment Tonight, que acrescenta a razão para estarem no país é por causa da Semana da Moda de Milão.

Entretanto, o Page Six também avançou com a informação de que ambos estão em Itália e que esta poderá ser a primeira viagem juntos.

Além disso, relata que foram fotografados, separadamente, em Milão. Enquanto Gigi foi vista no desfile da Versace ou nas ruas do país sem DiCaprio, o ator foi depois 'apanhado' num jantar com um grupo de amigos.

Leia Também: Proximidade de Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid é "séria", diz fonte