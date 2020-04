Bento Rodrigues terminou esta sexta-feira, dia 17, o 'Primeiro Jornal', da SIC, com uma nova mensagem dirigida aos portugueses. O jornalista recordou a história da vizinha que lhe deixou uma máscara na porta de casa para realçar a importância de "gestos simples mas que fazem a diferença em momentos limite".

"Há três dias partilhei aqui a historia de uma máscara. Esta mascara caseira que encontrei na porta da minha casa ao chegar lá é importante, não por ter acontecido comigo mas porque outras como esta estavam em todas as portas do prédio. Saíram das mãos de uma vizinha que decidiu fazer máscaras em casa e distribuí-las pela comunidade, pelo prédio e por outros locais. O gesto diz muito sobre o que nos define, sobre o que cada um pode fazer para que ninguém esteja sozinho. É este carácter universal que faz o gesto ganhar dimensão ao ponto de a Comunidade Europeia nos ter enviado uma mensagem a louvar pessoas assim. Heróis anónimos, dizia a mensagem. No mesmo instante, a própria presidente da Comissão Europeia, a primeira figura da união, deixava um elogio surpreende e público em pelo Parlamento Europeu", contou, satisfeito, Bento Rodrigues.

"Presto homenagem aos voluntários portugueses que cosem máscaras para os seus vizinhos", disse a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, referindo-se não só a esta história como a muitas outras de gestos igualmente solidários que se têm verificado no nosso país.

Por fim, o jornalista da SIC, que desde o início da pandemia do novo coronavírus tem usado a sua voz pública para deixar importantes alertas e mensagens de coragem aos portugueses, deixou desta vez um desafio aos avós que neste momento se encontram em casa e com tempo livre: "Estas palavras vieram dar ainda mais força a uma ideia que já estava no pensamento da autora das máscaras de que falo. É um desafio dirigido aos avós, o vosso tempo e saber podem ser agora ainda mais úteis para multiplicar as máscaras artesanais como esta e assim deixar as máscaras cirúrgicas para quem está na linha da frente da luta".

