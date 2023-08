Já foram várias as vezes em que Georgina Rodríguez esteve debaixo de rumores sobre uma possível gravidez, e as suspeitas voltaram após novas imagens da companheira de Cristiano Ronaldo.

Desta vez foi quando estava a assistir à partida do Al Nassr contra o Shabab Al-Ahli Dubai, na passada terça-feira, onde Georgina esteve presente com um look justo. Em evidência ficou as suas curvas e muitos acreditam que a sua barriguinha é de quem está à espera de um bebé.

Verdade ou não, o que é certo é que as imagens circulam das redes sociais e Georgina não escapa às reações dos mais atentos.

"Não sei se não virá mais um bebé a caminho... O tempo o dirá", pode ler-se entre as várias reações às imagens.

De recordar que Georgina é mãe de Bella, de um ano, e Alana, de cinco, fruto da relação com Cristiano Ronaldo. O casal teve ainda o filho Ángel, que era irmão gémeo de Bella mas morreu durante o parto. Ronaldo é também pai de Cristianinho, de 13 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de seis, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Leia Também: O look sensual de Georgina Rodríguez para ir ver CR7 jogar pelo Al-Nassr