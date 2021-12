Georgina Rodríguez pode ter aterrado em Portugal nas últimas horas. A especulação surgiu depois de a namorada de Cristiano Ronaldo ter partilhado um conjunto de fotografias captadas naquele que é o seu restaurante de eleição na capital.

As imagens, captadas no Yakuza by Olivier, surgem acompanhadas da seguinte legenda: "o melhor restaurante de Lisboa".

A ser verdade que a modelo está em Portugal, esta pode ter vindo encontrar-se com a família de CR7. A mãe do jogador, Dolores Aveiro, e as irmãs, Katia e Elma, estão de passagem pela capital antes de rumarem à Madeira para passarem o Natal em família.

