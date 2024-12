Georgina Rodríguez reservou parte do seu dia de terça-feira, 10 de dezembro, para dar à filha mais nova, Bella, a oportunidade de ser 'filha única'.

A namorada de Cristiano Ronaldo teve um 'date' com a pequena, levando-a a um restaurante de sushi.

"Comidinha com a mãe", declarou ao mostrar Bella, de dois anos, a deliciar-se com a comida e já a comer com pauzinhos.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Haja boa disposição e estilo pela manhã! Georgina mostra Bella