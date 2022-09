Além dos brincos de pérolas e diamantes que tinham sido oferecidos pela rainha Isabel II, Meghan Markle também escolheu um vestido 'especial'.

De acordo com a revista People, no funeral de Isabel II, a mulher do príncipe Harry optou por um vestido com capa, preto, de Stella McCartney. Um modelo que já tinha usado anteriormente, mas em azul, em 2018, num evento em homenagem ao 92.º aniversário da rainha.

Além disso, também usou uma versão preta do chapéu branco de Stephen Jones que tinha usado no Jubileu de Platina de Isabel II do Reino Unido, em junho.

Veja na galeria algumas imagens do look de Meghan no funeral da rainha e as mesmas peças, noutras cores, que escolheu em evento anteriores.

