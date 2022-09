Meghan Markle foi fotografada de lágrimas no rosto durante as cerimónias que decorrem esta segunda-feira, 19 de setembro, no âmbito do funeral da rainha Isabel II.

Tomada pela tristeza, a esposa de Harry foi captada com uma lágrima a escorrer-lhe pelo rosto no exterior da Abadia de Westminster - logo após a missa do funeral de Estado.

Meghan emocionou-se ao assistir à saída do caixão da monarca para o segundo cortejo fúnebre, esperado nas ruas por milhares de pessoas.