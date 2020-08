Frankie Banali, baterista da banda Quiet Riot, morreu esta quinta-feira, 20 de agosto. Tinha 68 anos.

Como avança a imprensa internacional, o música perdeu a batalha contra o cancro do pâncreas, doença com a qual foi diagnosticado em abril do ano passado.

A notícia da partida do músico foi confirmada à Rolling Stone.

Frankie Banali juntou-se aos Quiet Riot em 1982, um ano antes da banda lançar o grande álbum de sucesso Metal Health.

