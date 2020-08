Todd Nance, ex-baterista dos Widespread Panic, morreu aos 57 anos. A família do músico confirmou a notícia, esta quarta-feira, referindo que o artista faleceu na Geórgia após "complicações repentinas e graves de uma doença crónica".

A banda Widespread Panic também já reagiu à perda. "De coração partido, dizemos adeus ao nosso irmão Todd Alton Nance", começaram por dizer em comunicado.

"A banda Widespread Panic nasceu na noite do primeiro espetáculo do Todd. Ele e [o guitarrista e fundador do grupo] Michael Houser tocaram juntos no colégio. [...] O Michael conseguiu encontrá-lo e convidou-o para se juntar a nós - porque tínhamos um espetáculo mas precisávamos de um baterista", recordaram de seguida, lembrando os 30 anos que tocaram ao lado do música.

Antes de terminarem, dedicaram ainda algumas palavras de conforto à família do artista "neste período tristes, depois de tantos momentos felizes".

