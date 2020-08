Jesse Goins, um rosto familiar em 'Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine', do Discovery, morreu. Tinha 60 anos.

De acordo com o TMZ, fontes contaram que Jesse estava nos estúdios, na noite de terça-feira, durante as filmagens, quando um elemento da equipa o encontrou inconsciente. Foram chamados os meios de emergência e Jesse foi levado depois de urgência para o hospital. No entanto, acabou por falecer.

O TMZ relata ainda que tudo indica que Goins tenha sofrido um ataque cardíaco, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.

O irmão de Jesse, Larry, recorreu, entretanto, ao Facebook para reagir publicamente à perda. "O céu nunca mais será o mesmo! [...] Vamos sentir muito a tua falta. Amo-te, irmão", escreveu.

Leia Também: Atriz Kristen Johnston lamenta morte da irmã. "Está finalmente em paz"