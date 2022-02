Morreu o ator Frank Pesce, que integrou o elenco de 'Top Gun'. Tinha 75 anos.

De acordo com o Deadline, que confirmou a notícia junto da namorada do artista, Tammy Scher, a estrela de Hollywood morreu de complicações provocadas pela demência no passado dia 6 de fevereiro.

Frank Pesce nasceu no dia 8 de dezembro de 1946, na cidade de Nova Iorque, e contou com vários trabalhos no mundo da representação, entre os quais 'Midnight Run' ('Fuga à Meia-Noite'), '29th Street', ou 'Beverly Hills Cop' ('O Caça Polícias').

Leia Também: Morreu a mãe de Tyrese Gibson após luta contra a Covid-19 e pneumonia