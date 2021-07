Esta semana, mais precisamente no dia 13 de julho, terça-feira, Francisco Rodrigues dos Santos celebrou uma data muito especial no seu seio familiar. O avô do líder do CDS completou 100 anos de vida, data que o político fez questão de destacar através de uma publicação nas redes sociais.

"O meu Avô Zé completa hoje 100 anos de vida. Trabalho. Humildade. Família. Três valores que norteiam este Homem extraordinário e inspirador, que é a prova viva da bondade no mundo. Feliz Aniversário, Avô muito amado, Que a Graça de Deus seja sempre a tua proteção", afirmou.

Ora veja:

