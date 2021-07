Segundo uma especialista em realeza, os duques de Cambridge ficaram bastante chateados com os comentários que foram feitos à fotografia oficial do menino no ano passado a propósito do seu aniversário.

O príncipe William e Kate Middleton estão tão preocupados com o 'trolls' na Internet, ou seja, os internautas que fazem comentários ofensivos, que ponderam não partilhar a fotografia oficial de aniversário do filho mais velho, George, nas redes sociais. Segundo a biógrafa real Angela Levin, o casal - que costuma mostrar retratos familiares em ocasiões especiais - receiam os comentários que possam ser feitos em relação a George. "Há rumores de que talvez não veremos a fotografia [de George] quando ele tiver oito anos, porque ficaram muito chateados com a rudeza das pessoas que gozaram com o menino quando fez sete anos. Espero que tenham ultrapassado isso", sublinhou Angela. Note-se que o aniversário do príncipe George será celebrado no dia 22 de julho. Leia Também: Priyanka Chopra, amiga de Meghan Markle, ignorou William e Kate em evento Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram